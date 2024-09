Casini: “Supercoppa Italiana? Ecco quando vorremmo giocarla” | VIDEO

Lorenzo Casini, Presidente della Lega Serie A, ha spiegato in assemblea per quando si vorrebbe fissare la Final Four di Supercoppa Italiana

Lorenzo Casini, Presidente della Lega Serie A, ha spiegato lunedì, nel corso dell'assemblea ordinaria, per quando si vorrebbe fissare la Final Four di Supercoppa Italiana. Una manifestazione che, in questa stagione, comprenderà Inter, Milan, Juventus e Atalanta. Ecco il video con le dichiarazioni di Casini