Fenerbahçe, domanda lunga … e Mourinho dorme in conferenza! | VIDEO

Siparietto divertente, in conferenza stampa, di José Mourinho, allenatore portoghese del Fenerbahçe: ecco cosa ha fatto lo 'Special One'

José Mourinho regala un altro show in conferenza stampa: dopo la sconfitta del suo Fenerbahçe per 1-3 contro i Rangers Glasgow nell'andata degli ottavi di finale dell'Europa League 2024-2025, l'allenatore portoghese ha finto di dormire e russare mentre un giornalista gli poneva una domanda troppo lunga e articolata: "Questo è troppo per la mia testa, sono stanco ragazzi. Dopo novanta minuti non posso ascoltare tutto". Guarda il video