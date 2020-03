VIDEO MILAN – Continua la quarantena nelle case di tutti gli italiani per combattere l’emergenza coronavirus. Per molti è difficile passare il tempo, ma a Siena hanno trovato una soluzione molto affascinante e suggestiva: tutti, dalle proprie finestre, si sono affacciati e hanno intonato una canzone per la città. Una cosa simile era successa anche in Cina. Guarda la video news!

