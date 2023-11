Ex Roma, Spalletti e Totti: l’abbraccio della ‘pace’ | VIDEO

Luciano Spalletti e Francesco Totti si sono rivisti e abbracciati. Il tecnico della Nazionale e l'ex capitano della Roma si sono ritrovati

Luciano Spalletti e Francesco Totti si sono rivisti e abbracciati. Il tecnico della Nazionale e l'ex capitano della Roma si sono ritrovati per una visita all'ospedale pediatrico 'Bambino Gesù' di Roma. "Dalla parte del cuore", ha detto il ct prima di salutare e abbracciare l'idolo giallorosso. Tra i due, in passato, non c'è mai stato un ottimo rapporto.Ecco il video di Gazzetta TV