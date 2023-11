USA, assurdo Dest: si fa espellere per una rimessa laterale | VIDEO

Sergiño Dest, ex Milan oggi al PSV Eindhoven, ha rimediato un'espulsione nella sfida tra Trinidad e Tobago e USA. Il video dell'episodio

Sergiño Dest, ex terzino del Milan oggi in prestito al PSV Eindhoven dal Barcellona, ha rimediato un'espulsione assurda nella sfida tra Trinidad & Tobago e USA. Dest ha protestato con l'arbitro per una rimessa laterale fino a provocarlo ed a prendersi un meritato cartellino rosso. Ecco il video dell'episodio