Ex Milan – Torres, che trasformazione! Da Niño a Hulk è un attimo | VIDEO

Ex Milan, che trasformazione per Torres

ULTIME NOTIZIE VIDEO – Nella mente di ogni appassionato di calcio non possono che rimanere indelebili le prodezze di un attaccante fenomenale di nome Fernando Torres. Lo spagnolo ha incantato con le maglie di Atletico Madrid e Liverpool, prima di incontrare una parabola discendente inesorabile iniziata dal Chelsea e passata anche dal Milan. 'El Niño' è stato uno degli attaccanti colpiti dalla nota mediazione della numero 9 rossonera, che adesso proverà ad essere spezzata dal neo acquisto Mario Mandzukic. Dopo il suo addio al calcio giocato, Torres è adesso impegnato nel ruolo di 'brand ambassador' per 'AW8', noto marchio in Asia che opera sui giochi online. Fin qui tutto regolare, se non fosse per una forma fisica prorompente. Il classe 1994 ha mostrato dei muscoli che lo avvicinano di più all'incredibile Hulk che al solito soprannome che lo ha accompagnato per tutta la carriera. Vedere per credere…