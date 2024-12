Ex Milan, Tonali: che assist con il Newcastle! | VIDEO

Sandro Tonali, ex centrocampista del Milan, torna titolare ed è subito protagonista nel pareggio del Newcastle in casa del Crystal Palace

Sandro Tonali, ex centrocampista del Milan, torna titolare ed è subito protagonista nel pareggio del Newcastle in casa del Crystal Palace per 1-1. Con un tocco di prima l'ex rossonero mette in porta Gordon per il gol del momentaneo vantaggio dei Magpies. Ecco gli highlights della partita ti Premier League da Gazzetta.t.