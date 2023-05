Milan, Shevchenko: “Galliani non voleva prendermi perché …” | VIDEO

Andriy Shevchenko, ex attaccante del Milan, ha raccontato un aneddoto passato che lo lega ad Adriano Galliani. Le sue parole nel video

Andriy Shevchenko, ex attaccante del Milan, è intervenuto questa mattina alla 'Milano Football Week'. Per l'occasione, ha ricordato un aneddoto che lo lega ad Adriano Galliani e risalente al 1999, all'epoca del suo trasferimento dalla Dinamo Kiev al Diavolo. Ecco, dunque, in questo video di 'GazzettaTV', le dichiarazioni di Sheva dal palco