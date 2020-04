VIDEO MILAN – Clarence Seedorf, ex centrocampista ed ex allenatore del Milan, si dimostra ancora in grandissima forma a 44 anni. L’olandese ha superato Cristiano Ronaldo in una gara epica di addominali, battendo il portoghese nella ‘challenge‘ lanciata via social da CR7. Il video di Seedorf pubblicato sul suo account ufficiale di ‘Instagram‘.

