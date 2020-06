Ex Milan – Piatek ed André Silva protagonisti in Bundesliga | VIDEO

MILAN NEWS – Krzysztof Piatek ed André Silva, entrambi classe 1995 ed entrambi ex centravanti del Milan, si stanno togliendo belle soddisfazioni in Bundesliga. Il polacco, ceduto lo scorso gennaio per 27 milioni di euro all’Hertha Berlino, è andato in gol nel 2-0 dei capitolini all’Olympiastadion contro l’Augsburg nell’ultimo weekend di campionato; il portoghese, passato la scorsa estate in prestito biennale all’Eintracht Francoforte, a segno su rigore nel 2-1 delle ‘Aquile‘ sul campo del Wolfsburg. Vediamo le reti di Piatek ed André Silva nel video della redazione di ‘GazzettaTV‘.

