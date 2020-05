Ex Milan – Lipsia-Hertha Berlino 2-2: Piatek in gol su rigore | VIDEO

VIDEO MILAN – Il centravanti polacco Krzysztof Piatek, classe 1995, ex attaccante rossonero, a segno dal dischetto ieri pomeriggio alla ‘Red Bull Arena‘ di Lipsia nel 2-2 contro i ‘Tori Rossi‘ di Julian Nagelsmann. Terza rete di Piatek (seconda in Bundesliga …) con la maglia dell’Hertha Berlino, che veste dallo scorso mese di gennaio dopo essere stato ceduto dal Diavolo in cambio di 27 milioni di euro. Gol e highlights del match, con l’acuto di Piatek, nel video della redazione di ‘GazzettaTV‘.

