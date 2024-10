Ex Milan, Kalulu brilla con la Juventus: rinato con Thiago Motta | VIDEO

Il vero affare di mercato della Juventus si chiama Pierre Kalulu. Il difensore francese, in prestito dal Milan, è arrivato con diritto di riscatto

