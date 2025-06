Ex Milan, Joao Felix ‘pesca’ uno squalo in un mare di polemiche | VIDEO

Joao Felix, negli ultimi mesi in prestito dal Chelsea al Milan, ha 'pescato' uno squalo in vacanza, in barca con degli amici. Ecco il video

Joao Felix nelle ultime ore è finito al centro delle polemiche per dei video postati sui propri social. Nel post incriminato, che riprende una battuta di pesca, oltre ad alcune foto delle prede, ci sono infatti due video con uno squalo martello. In uno si vede l’animale che cerca di liberarsi attaccato alla canna da pesca, nell’altro il portoghese e i compagni che lo trattengono fuori dall’acqua. In molti hanno attaccato l’ex calciatore del Milan accusandolo di crudeltà verso gli animali, altri invece ritengono che il portoghese stesse liberando lo squalo che sfortunatamente si era attaccato all’amo. Guarda il video