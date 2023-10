Ex Milan – Inzaghi: “Quante sfide in mansarda con Simone” | VIDEO

Filippo Inzaghi, ex rossonero e oggi allenatore della Salernitana, ricorda l'infanzia trascorsa giocando a calcio con il fratello. Il video

Filippo Inzaghi, ex attaccante (2001-2012) ed ex allenatore (2014-2015) del Milan, da poco nominato tecnico della Salernitana in Serie A, è intervenuto a Trento, in occasione del 'Festival dello Sport' organizzato come ogni anno da 'La Gazzetta dello Sport'. 'SuperPippo' ha raccontato un aneddoto sulla sua infanzia, quando sfidava a calcio suo fratello Simone, oggi, come noto, allenatore dell'Inter. Il video con le dichiarazioni dell'ex rossonero