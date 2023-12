Ex Milan, Ibrahimovic il taekwondo e Bruce Lee | VIDEO

Zlatan Ibrahimovic, ex attaccante del Milan, aveva postato questo video in cui mostrava una serie di calci tipici del taekwondo

Nel 2022, in piena attività col Milan, Zlatan Ibrahimovic aveva postato questo video in cui mostrava una serie di calci tipici del taekwondo, arte marziale di cui è grande appassionato. E sotto al video pubblicato su Instagram aveva anche citato Bruce Lee: "Devi essere senza forma. Senza forma, come l'acqua". Ecco il video riportato da Gazzetta TV