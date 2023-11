Ibrahimovic: “Qualsiasi cosa faccio voglio fare la differenza” | VIDEO

Zlatan Ibrahimovic, ex attaccante del Milan, ha pubblicato questo breve video su 'TikTok': segno che tornerà per (ri)fare grande il Diavolo?

Zlatan Ibrahimovic, ex attaccante del Milan, ha pubblicato da pochi minuti questo breve video sul popolare social network 'TikTok'. “La mia filosofia è: ‘Perché essere normale quando puoi essere il migliore?’. Non voglio essere normale, io voglio fare la differenza. Quindi qualsiasi cosa faccio, voglio fare la differenza. Perché quando faccio la differenza, sono il migliore. E questa non è arroganza, è fiducia in me stesso”, ha detto lo svedese, che sta per tornare in società in un'altra veste. A quanto pare ha intenzione di rientrare in rossonero per (ri)fare grande il Diavolo così come ha già fatto da calciatore. Ecco il video