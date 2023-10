Ibrahimovic: “La lite con Lukaku? Non era da lui” | VIDEO

Zlatan Ibrahimovic, ex attaccante del Milan, ha ricordato la lite con Romelu Lukaku in un derby del 2021 al 'Festival dello Sport'. Il video

Zlatan Ibrahimovic, ex attaccante del Milan, è intervenuto ieri a Trento in occasione del 'Festival dello Sport' organizzato, come ogni anno, da 'La Gazzetta dello Sport'. Ibra, protagonista di un evento a lui dedicato, ha ricordato la lite avuta in campo con Romelu Lukaku in un derby di Coppa Italia contro l'Inter di inizio 2021. Ecco, in questo video, le dichiarazioni di Zlatan sul tema