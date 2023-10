Ibrahimovic: “Futuro nel Milan? Magari ritorno a giocare” | VIDEO

Zlatan Ibrahimovic, ex attaccante del Milan intervenuto domenica scorsa al 'Festival dello Sport', con una battuta delle sue. Ecco il video

Zlatan Ibrahimovic, ex attaccante del Milan che ha lasciato il calcio giocato all'inizio dello scorso mese di giugno, è intervenuto domenica a Trento, in occasione del 'Festival dello Sport' organizzato da 'La Gazzetta dello Sport', nell'ambito di un evento a lui dedicato. Interrogato sulla possibilità di far ritorno in rossonero con una veste dirigenziale, Ibra ha regalato una battuta delle sue. Ecco il video