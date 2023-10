Ibrahimovic: “Ecco perché il Milan vincerà lo Scudetto” | VIDEO

Zlatan Ibrahimovic, ex attaccante del Milan, ha parlato a 'La Gazzetta dello Sport' a margine del suo intervento al Festival dello Sport

Zlatan Ibrahimovic, ex centravanti del Milan, è intervenuto ieri a Trento in occasione del Festival dello Sport: ha dato spettacolo, come di consueto, con le sue dichiarazioni! A margine dell'evento a lui dedicato, poi, Ibra ha parlato a 'La Gazzetta dello Sport' spiegando i motivi per cui, secondo lui, il Milan vincerà lo Scudetto in questa stagione. Ecco le dichiarazioni di Zlatan in questo video