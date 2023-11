Ibrahimovic non si ferma mai: allenamento nel deserto | VIDEO

Zlatan Ibrahimovic, ex attaccante del Milan, si è dato all'allenamento estremo una volta finita la carriera da calciatore. Il video social

Zlatan Ibrahimovic, ex attaccante del Milan, si è ritirato dal calcio giocato all'inizio dello scorso mese di giugno. Lo svedese, classe 1981, però fa sempre di tutto per mantenersi tonico e in forma. Nell'attesa che si concretizzi il suo ritorno in rossonero in altra veste (quella più probabile è di consulente di Gerry Cardinale e 'uomo RedBird', n.d.r.), Ibra si è dato all'allenamento estremo. Sui social, infatti, ha pubblicato un video mentre corre nel deserto!