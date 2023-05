Helveg: “Leone sordo? Berlusconi chiarì tutto al telefono” | VIDEO

Thomas Helveg ha giocato cinque anni con il Milan. Con Silvio Berlusconi ebbe un rapporto non propriamente facile. Lo definì 'leone sordo'

Thomas Helveg, classe 1971, ha giocato nel Milan per cinque stagioni, dal 1998 al 2003. Il suo rapporto con l'allora Presidente Silvio Berlusconi, però, non è sempre stato idilliaco. Una volta, addirittura, commentando una brutta prestazione di Helveg in un derby contro l'Inter, Berlusconi disse che gli ricordava la favola del 'leone sordo'. Ieri Helveg è intervenuto in diretta su 'Twitch' con 'La Gazzetta dello Sport' e ha spiegato quell'aneddoto per bene. Le sue parole nel video