A 47 anni Clarence Seedorf, ex centrocampista del Milan, si difende benissimo. Ecco il suo gol nella partita di beneficenza giocata a Londra (trasmessa da Dazn) e organizzata da Shevchenko, Zinchenko e altri campioni di ieri e oggi in favore delle vittime del conflitto in Ucraina