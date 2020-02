EX MILAN – Galliani su Matri: “Mi stupisce. Ecco perchè” / Video

VIDEO MILAN – Adriano Galliani, ex amministratore delegato del Milan, presente a un evento sociale del Monza presso l’ospedale di Desio, ha parlato di Alessandro Matri, ex attaccante rossonero. Ecco cosa ha detto: “Matri lo conosco da quando era ragazzo e poi c’è una cosa che mi stupisce di lui: io vado spesso a Ibiza e i calciatori famosi viaggiano da Ibiza a Formentera con qualunque tipo di mezzo mobile, mentre Alessandro, che è un ragazzo con la testa sulle spalle, l’ho visto ripetutamente insieme alla sua bellissima moglie sui traghettini, quindi vuol dire che ha il sale in zucca”.

