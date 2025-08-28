Ex Milan, Florenzi annuncia il ritiro dal calcio giocato: la clip | VIDEO

Alessandro Florenzi, classe 1991, al Milan dal 2021 al 2025, ha annunciato con questo toccante video il suo ritiro dal calcio giocato

A 34 anni Alessandro Florenzi ha annunciato il ritiro dal calcio giocato. L'esterno romano, rimasto svincolato dopo l'esperienza con il Milan, ha deciso di smettere e ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram in cui gioca con dei ragazzini in un campo di Roma intitolato a Francesco Valdiserri, grande tifoso giallorosso scomparso in un incidente stradale il 19 ottobre 2022. "Grazie di tutto amico mio", dice Florenzi, che chiude la sua carriera con un bilancio di 289 presenze in Serie A, condite con 28 gol e 33 assist. Nel corso degli anni ha vestito le maglie di Roma, Crotone, Valencia, PSG e Milan