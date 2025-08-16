Ex Milan, Fabregas: “Morata? Non è mio amico…” | VIDEO

Fabregas parla di Morata, ex attaccante del Milan ora al Como: "Abbiamo condiviso tanto nei 2 anni al Chelsea e in Nazionale, ma..."

Fabregas parla di Morata, ex attaccante del Milan ora al Como: "Abbiamo condiviso tanto nei 2 anni al Chelsea e in Nazionale, ma da quando ha lasciato i Blues non abbiamo quasi più avuto contatti". Il video da Gazzetta.it.