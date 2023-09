Ex Milan, Donnarumma e Tonali lasciano San Siro | VIDEO

Donnarumma sorridente nonostante i fischi, Tonali appare cupo: i due ex Milan lasciano lo stadio San Siro dopo la vittoria dell'Italia

Gli azzurri escono da San Siro dopo Italia-Ucraina: Donnarumma sorridente nonostante i fischi, Tonali appare cupo dopo essere rimasto in tribuna per un risentimento muscolare. Per entrambi ci sarà il ritorno a San Siro da avversari: prima verrà il Newcastle contro il Milan. Poi il PSG. Ecco il video di Gazzetta TV