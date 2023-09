Ex Milan – De Ketelaere fa mea culpa: rimpianto o abbaglio? | VIDEO PM

De Ketelaere, passato in prestito all'Atalanta in questa stagione, ha affrontato i motivi del flop dello scorso anno al Milan

Charles De Ketelaere, trequartista belga classe 2001, è passato in prestito all'Atalanta in questa ultima sessione di mercato. CDK ha analizzato i motivi della sua annata negativa al Milan lo scorso anno, dandosi anche delle colpe per lo scarso rendimento. Si tratta quindi di un rimpianto o di un abbaglio clamoroso? Forse nessuno dei due... Ecco il nostro video.