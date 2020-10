Ex Milan – Borini si allena a Liverpool in attesa di un nuovo club | VIDEO

Borini, ex Milan, si mantiene in forma da solo

ULTIME NOTIZIE VIDEO MILAN NEWS – Fabio Borini, classe 1991, ha giocato nel Milan per due anni e mezzo, dal luglio 2017 al gennaio 2020. Quindi, si è trasferito per 6 mesi all’Hellas Verona. Adesso, però, Borini è svincolato ed è in attesa che arrivi una proposta da una nuova squadra. Nel frattempo, come si evince dal video della redazione di ‘GazzettaTV‘, Borini si mantiene in forma allenandosi da solo. Vive a Liverpool, in casa dei suoceri (è sposato con la modella inglese Erin O’Neill) ed attende buone nuove dal calciomercato. Ultimo club a cercato, lo Swansea City. Borini, questo è certo, vuole restare a giocare in Inghilterra.