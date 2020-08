Ex Milan, Boateng scatenato in vacanza: che balletto! | VIDEO

VIDEO – Kevin-Prince Boateng si gode le vacanze con la sua dolce metà, Melissa Satta. Il ghanese ha giocato nel Besiktas da gennaio in poi, ma il cartellino è ancora di proprietà della Fiorentina. Una vacanza in barca, intervallata da un’uscita in un locale in cui mostra tutte le sue qualità da ballerino, conosciute benissimo dai tifosi del Milan. Durante i festeggiamenti dell’ultimo scudetto rossonero, infatti, Boateng ha dato prova di sé con un ‘Moonwalk’ alla Michael Jackson di tutto rispetto. E ora tende a ripetersi…

