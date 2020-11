Ex Milan: Boateng non cambierà mai!

ULTIME NOTIZIE VIDEO MILAN NEWS – Kevin-Prince Boateng, classe 1987, ex centrocampista rossonero, oggi milita nel Monza in Serie B. Ecco cosa ha fatto dopo un gol in allenamento con il team brianzolo. Rivediamo le imprese di Boateng in questo video pubblicato dal calciatore su ‘Instagram‘ e ripreso dalla redazione di ‘GazzettaTV‘.