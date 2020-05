VIDEO MILAN – Kevin Prince Boateng, ex calciatore del Milan oggi al Besiktas, in Turchia, si lascia andare sulle note di “Gooba“, ultimo singolo del rapper 6ix9ine, da poco uscito di galera. E poi la citazione: “I’m back!“. Si starà riferendo al ritorno in campo … o ci dobbiamo aspettare una nuova canzone da parte di Boateng? Vediamo il video pubblicato da ‘Prince‘ sui social.

