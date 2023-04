L'ex presidente del Milan e presidente del Monza, Silvio Berlusconi, è ricoverato da stamani all'ospedale San Raffaele di Milano

Berlusconi aveva avuto un'infezione che non è terminata è lì per ulteriori controlli. Il bollettino con le ultime news sulla sua salute arriverà in serata. L'ex presidente del Milan è arrivato in ospedale con problemi respiratori.