Marco Amelia, ex portiere del Milan, ha parlato del momento dei rossoneri al Memorial in ricordo del giornalista milanista Claudio Lippi

Marco Amelia, ex portiere del Milan, ha parlato del momento dei rossoneri di Stefano Pioli e dei cambiamenti in vista della prossima stagione al Memorial in ricordo del giornalista milanista Claudio Lippi. Ecco, dunque, le sue parole in questo video