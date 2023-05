Ex Milan – Adriano Galliani, presentata la prima autobiografia | VIDEO

Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza ed ex dirigente del Milan, ha presentato ieri al Teatro Manzoni 'Memorie di Adriano G.'

Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza e, per oltre trent'anni, storico dirigente del Milan, ha presentato ieri sera, al Teatro Manzoni di Milano, 'Memorie di Adriano G.', la sua prima autobiografia, scritta con Luigi Garlando, giornalista de 'La Gazzetta dello Sport'. In questo video di Francesco Calvi per la 'rosea' se ne parla brevemente