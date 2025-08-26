PIANETAMILAN i nostri video Everton nel futuro: al nuovo stadio la birra te la servi da solo | VIDEO
ESTERO
Everton nel futuro: al nuovo stadio la birra te la servi da solo | VIDEO
L'Everton ha inaugurato in Premier League, con il 2-0 interno contro il Brighton, il nuovo stadio, l'Hill Dickinson. E la birra ...
L'Everton ha inaugurato in Premier League, con il 2-0 interno contro il Brighton, il nuovo stadio, l'Hill Dickinson. E la birra un tifoso dei 'Toffees', ora, può versarsela da solo senza essere costretto a fare chilometriche nei bar. Guarda il video