VIDEO – In occasione di Everton-Manchester United, terminata 1-1, Carlo Ancelotti è stato espulso dal direttore di gara. Un’ingenuità che potrebbe costargli la presenza in casa del Chelsea, sua ex squadra e prossimo avversario dei ‘Toffees’. Il rosso, però, non sembra spaventare Ancelotti, che ha promesso di farsi sentire anche nel caso in cui non dovesse sedere in panchina…

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android