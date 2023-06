Europei Under 21 – Svizzera-Italia 2-3, le reazioni social | VIDEO

Le reazioni social al termine di Svizzera-Italia 2-3, seconda partita del Gruppo D degli Europei Under 21: Azzurrini ancora in corsa

Nella partita della seconda giornata del Gruppo D degli Europei Under 21, l'Italia del Commissario Tecnico Paolo Nicolato ha battuto per 3-2 i pari età della Svizzera. Azzurrini, ancora in corsa per la qualificazione al turno successivo, a segno nel primo tempo con Lorenzo Pirola, Wilfried Gnonto e Fabiano Parisi. Nella ripresa, la rimonta elvetica non andata a segno. In questo video, dunque, le reazioni social dei tifosi sulla gara