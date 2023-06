Europei Under 21, Italia-Norvegia: la probabile formazione | VIDEO

La probabile formazione degli Azzurrini di Paolo Nicolato per Italia-Norvegia, 3^ giornata del Gruppo D degli Europei Under 21. Il video

Dopo aver perso 1-2 contro la Francia e vinto 3-2 contro la Svizzera, l'Italia Under 21 del Commissario Tecnico Paolo Nicolato affronterà questa sera, alle ore 20:45, a Cluj-Napoca (Romania) i pari età della Norvegia per la terza giornata del Gruppo D degli Europei di categoria. Per passare ai quarti gli Azzurrini dovranno vincere e sperare che nell'altro match non confezionino un 'biscotto ad hoc'. Ecco, dunque, nel video della redazione di 'GazzettaTV', la probabile formazione dell'Italia di Nicolato