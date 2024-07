Europei 2024 – Il fallimento dell’Italia di Spalletti attraverso i dati | VIDEO

L'Italia del C.T. Luciano Spalletti è stata eliminata agli ottavi di finale degli Europei 2024. Il fallimento azzurro in cinque statistiche

L'Italia del Commissario Tecnico Luciano Spalletti, passato con tanta fatica un girone eliminatorio con Spagna, Croazia e Albania, è stata eliminata agli ottavi di finale degli Europei 2024 per mano della Svizzera. In questo video della redazione di 'GazzettaTV', il fallimento azzurro in cinque statistiche inquietanti