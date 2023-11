Europei 2024, l’Italia si qualifica se …: le combinazioni | VIDEO

L'Italia di Luciano Spalletti, per accedere agli Europei 2024 in Germania, dovrà affrontare Macedonia del Nord e Ucraina in tre giorni

L'Italia di Luciano Spalletti si giocherà la qualificazione agli Europei 2024 nelle partite contro Macedonia del Nord (domani sera, ore 20:45, allo stadio 'Olimpico' di Roma) e Ucraina (lunedì 20 novembre, ore 20:45, alla 'BayArena' di Leverkusen, in Germania, dunque in campo neutro). Attualmente, gli Azzurri sono terzi nel Gruppo C, con 10 punti, a -3 dagli ucraini che, però, hanno una partita in più. In questo video di 'GazzettaTV', tutte le combinazioni che porterebbero la nostra Nazionale ad Euro2024: si passa da secondi, i terzi faranno i playoff!