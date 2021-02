Europa League, sorteggio Milan: occhio alle insidie. Inglesi da evitare | VIDEO

Europa League, le insidie per il Milan

Contro la Stella Rossa il Milan ha conquistato il pass per gli ottavi di finale di Europa League. Una partita complicata che rispecchia alla perfezione il momento negativo dei rossoneri. Dopo il 2-2 di Belgrado, ancora un pareggio per la squadra di Stefano Pioli. Basta un brutto 1-1 per andare avanti in virtù dei due gol fuori casa dell’andata. Adesso bisogna guardare avanti, al sorteggio previsto alle ore 13, in cui il Diavolo conoscerà il proprio avversario. Sicuramente da evitare gli spauracchi Tottenham, Manchester United e Arsenal. Il punto in questo video.

