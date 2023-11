Europa League, crolla la Roma e tra i tifosi è amarezza social | VIDEO

La Roma di José Mourinho battuta dallo Slavia Praga in Europa League e sui social i tifosi giallorossi sfogano amarezza e frustrazione

Ieri sera sconfitta 2-0 per la Roma di José Mourinho in casa dello Slavia Praga in occasione della 4^ giornata del Gruppo G della Europa League 2023-2024. Cechi in gol con Václav Jurečka (50') e Lukáš Masopust (74'): per i giallorossi è notte fonda. Sui social i tifosi capitolini hanno sfogato tutta la loro amarezza e la propria frustrazione per l'inaspettata sconfitta. Vediamo, dunque, meme e commenti divertenti in questo video della redazione di 'GazzettaTV'