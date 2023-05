Del Piero: “Juventus, una stagione folkloristica” | VIDEO

Alessandro Del Piero, ex attaccante della Juventus, ha parlato dei bianconeri dopo l'eliminazione in Europa League per mano del Siviglia

La Juventus di Massimiliano Allegri, giovedì sera, è stata eliminata dall'Europa League. In vantaggio con un gol di Dušan Vlahović nella semifinale di ritorno in casa del Siviglia, è stata raggiunta e poi rimontata dalla formazione del 'Ramón Sánchez Pizjuán' con le reti dell'ex milanista Jesús Suso e dell'ex romanista Erik Lamela. Al termine del match, negli studi di 'Sky Sport', Alessandro Del Piero, leggenda bianconera, ha commentato la stagione della 'Vecchia Signora'. Le sue dichiarazioni in questo video