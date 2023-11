Mourinho punge: “Roma brutta? Forse qualcuno è distratto …” | VIDEO

José Mourinho, allenatore della Roma, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League di Ginevra contro il Servette

Questa sera, alle ore 21:00, si disputerà a Ginevra (Svizzera) la sfida Servette-Roma, partita della 5^ giornata del Gruppo G dell'Europa League 2023-2024. Ieri José Mourinho, allenatore giallorosso, è intervenuto in conferenza stampa e ai giornalisti presenti ha risposto - a modo suo - a chi giudica la sua squadra brutta da vedere, in campo, per tipo di gioco proposto. Ecco, nel video, le dichiarazioni dello 'Special One'