Rio Ave-Milan, il commento alla qualificazione del Diavolo

RIO AVE-MILAN ULTIME VIDEO NEWS – Il Milan di Stefano Pioli è approdato ai gironi di Europa League grazie alla partita, incredibile, di Vila do Conde. Dopo una serie, interminabile, di calci di rigore, Rio Ave-Milan è terminata 10-11 per il Diavolo. In questo video della redazione di ‘GazzettaTV‘, Nino Minoliti, in studio con Fabio Russo, commenta la rocambolesca qualificazione del Milan alla competizione europea.