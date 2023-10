Roma, Lukaku segna ancora e sui social i tifosi sono raggianti | VIDEO

Romelu Lukaku ancora a segno nel 4-0 della Roma al Servette in Europa League. Tifosi giallorossi in delirio sui social: "Non era un bidone?"

Romelu Lukaku, attaccante giunto in prestito dal Chelsea alla Roma negli ultimi giorni dell'ultimo calciomercato estivo, si è presentato in ottima forma al pubblico giallorosso. Segna sempre, sia in Serie A, sia in Europa League, così come accaduto ieri sera nel 4-0 dei giallorossi di José Mourinho allo stadio 'Olimpico' contro il Servette. Sui social i tifosi capitolini sono raggiunti: ecco il video della redazione di 'GazzettaTV' con meme, commenti e reazioni divertenti