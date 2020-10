Europa League, Milan-Sparta Praga 3-0: il video del match

MILAN-SPARTA PRAGA ULTIME VIDEO NEWS – 3-0, netto, dei rossoneri in Milan-Sparta Praga di Europa League. A segno Brahim Díaz, Rafael Leão e Diogo Dalot per i ragazzi di Stefano Pioli. Riviviamo la partita in un minuto nel video della redazione di ‘GazzettaTV‘.