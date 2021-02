Milan, i segreti del Manchester United

Manchester United-Milan sarà l’ottavo di finale di Europa League. L’andata l’11 marzo, mentre il ritorno si giocherà il 18. In questo video di Gazzetta TV si svelano i segreti del Manchester United. Tanti i calciatori di qualità presenti in squadra: tra questi Bruno Fernandes, pericolo numero per i rossoneri. Attenzione anche a Rashford. Non solo Europa League, il Milan pensa anche al calciomercato: ecco il numero Neymar.