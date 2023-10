Europa amara per il Tolosa di RedBird: ‘manita’ ad Anfield | VIDEO

Liverpool-Tolosa 5-1 nella terza giornata del Gruppo E dell'Europa League 2023-2024. Pesante k.o. per il club di proprietà del fondo RedBird

Ieri sera, ad 'Anfield', Liverpool-Tolosa, partita della terza giornata del Gruppo E dell'Europa League 2023-2024, è terminata addirittura 5-1 per i 'Reds' di Jürgen Klopp. Tonfo pesante, il primo nel girone, per il club biancoviola che, come noto, è di proprietà del fondo RedBird Capital Partners come il Milan. Non è bastato, ai francesi, il gol del momentaneo pareggio firmato dal bomber olandese Thijs Dallinga. Ecco il video con gol e highlights del match