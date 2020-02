Europa League – Inter, le immagini della vittoria contro il Ludogorets

VIDEO INTER – L’Inter esordisce nel migliore dei modi in Europa League, liquidando la pratica Ludogorets per 2-0. L’altra buonissima notizia è il primo gol in nerazzurro per Christian Eriksen, bravissimo a sbloccare una partita che poteva complicarsi sempre più. A sigillare la vittoria ci ha pensato il solito Romelu Lukaku: il belga ha trasformato un rigore nei minuti finali. Ecco le immagini della vittoria interista.

